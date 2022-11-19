Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Ticari ve hususi araçlarda kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor, cezası ne?

KIŞ LASTİĞİ KİMLERE ZORUNLU, HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

Traktörler, iki ve üç tekerlekli taşıtlar, römork ve yarı römorklar ve TSK'ya ait taşıtlarla ilgili araçların römorklarının kış lastiği zorunluluğunun dışında bırakıldığını ilan eden tebliğ, özel ve ticari tüm araçlar için geçerliliğini korumaktadır. Otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, çekici, ticari araçların tamamı kış lastiği uygulamasına tâbi tutulmaktadır.