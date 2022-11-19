Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Ticari ve hususi araçlarda kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor, cezası ne?

Hava olaylarından kaynaklanan kazaları ve trafikteki aksamaları önlemek adına ülkemizde her yıl kış lastiği zorunluluğu uygulaması yürürlüğe giriyor. Bu noktada uygulamanın ne zaman başlayacağına ilişkin kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, hangi araçları kapsıyor gibi sorular yanıt arıyor. Peki, kış lastiği zorunluluğuna uymamanın cezası nedir? İşte uygulamanın detayları ve merak edilenlerin yanıtı!
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU TARİHLERİ 2022-2023
Kış lastiği uygulaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 1 Aralık'tan - 1 Nisan'a kadar geçerli oluyor.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?
Belirtilen tarihler arasında kış lastiği taktırmayanlara 846 lira ceza uygulanıyor.
KIŞ LASTİĞİ KİMLERE ZORUNLU, HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.
Traktörler, iki ve üç tekerlekli taşıtlar, römork ve yarı römorklar ve TSK'ya ait taşıtlarla ilgili araçların römorklarının kış lastiği zorunluluğunun dışında bırakıldığını ilan eden tebliğ, özel ve ticari tüm araçlar için geçerliliğini korumaktadır. Otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, çekici, ticari araçların tamamı kış lastiği uygulamasına tâbi tutulmaktadır.
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ İLLERDE GEÇERLİ?
Kış aylarının çetin geçtiği illerde önemi daha da artan ve uygulanan kış lastiği zorunluluğu, 54 ilde uygulanmakla birlikte valiliklerin alacakları karara göre uygulamanın alanı ve zamanı genişletilebilmektedir. Kış lastiği zorunluluğunun uygulandığı şehirler; İstanbul, Ankara, Bursa, Edirne, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak'tır.
İlgili şehirlerdeki hava koşulları, Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğin dördüncü maddesinde belirtilen kış lastiği tanımı kısmındaki "7 ºC'nin altındaki sıcaklıklarda…" ifadesini tam olarak karşıladığı için sürücülerin, uygulama üzerine önemle eğilmesi tavsiye edilmektedir. Zira listede bulunan şehirlerde kış ayı ortalama sıcaklıkları 7 ºC ve daha aşağı değerlere inebilmektedir.