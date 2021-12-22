Haberler Yaşam Haberleri Kış mevsimi boyunca yaban hayatı için 10 ton yem dağlara bırakılacak
Giriş Tarihi: 22.12.2021 11:58 Son Güncelleme: 22.12.2021 12:04

Kış mevsimi boyunca yaban hayatı için 10 ton yem dağlara bırakılacak

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kış mevsimi boyunca yaban hayatı için 10 ton yem dağlara bırakılacak

Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zorlu hava şartlarında yem ve yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarını unutmadı. Ekipler, kar yağışının etkili olduğu yüksek kesim yerlerinde hayvanlara yiyecek bıraktı.

Kırıkkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle aç kalan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaban hayvanlarının yaşam alanlarına 600 kilogram buğday bıraktı. Balışeyh ilçesine bağlı Denek Dağı bölgesi ve Çelebi ilçesine bağlı Behrek Dağı bölgesine yem bırakıldı. Ekipler Denek Dağı ve Behrek Dağı bölgelerinin Kırıkkale'nin en yüksek yerleri arasında yer aldığını ifade ettiler.

BU YIL Kİ HEDEF 10 TON

Yemleme çalışmalarıyla hayvanların yerleşim yerlerine inmelerini engellediklerini ve popülasyonlarının devamını sağladıklarını anlatan ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü olarak hedeflerinin bu yıl toplamda 10 ton yem bırakılması olduğunu ifade ettiler. Yetkililer, "Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kar yağan ve yem bulmakta zorluk çeken hayvanlar için yemleme çalışması yapılmıştır" ifadesinde bulundular.

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Kış mevsimi boyunca yaban hayatı için 10 ton yem dağlara bırakılacak
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