Kış mevsimi boyunca yaban hayatı için 10 ton yem dağlara bırakılacak

Kırıkkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle aç kalan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaban hayvanlarının yaşam alanlarına 600 kilogram buğday bıraktı. Balışeyh ilçesine bağlı Denek Dağı bölgesi ve Çelebi ilçesine bağlı Behrek Dağı bölgesine yem bırakıldı. Ekipler Denek Dağı ve Behrek Dağı bölgelerinin Kırıkkale'nin en yüksek yerleri arasında yer aldığını ifade ettiler.

BU YIL Kİ HEDEF 10 TON

Yemleme çalışmalarıyla hayvanların yerleşim yerlerine inmelerini engellediklerini ve popülasyonlarının devamını sağladıklarını anlatan ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü olarak hedeflerinin bu yıl toplamda 10 ton yem bırakılması olduğunu ifade ettiler. Yetkililer, "Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kar yağan ve yem bulmakta zorluk çeken hayvanlar için yemleme çalışması yapılmıştır" ifadesinde bulundular.