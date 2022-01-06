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Giriş Tarihi: 6.1.2022 14:05 Son Güncelleme: 6.1.2022 14:07

Kış operasyonlarıyla teröristlere göz açtırılmıyor

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Kış operasyonlarıyla teröristlere göz açtırılmıyor

Mardin İl Jandarma Özel Harekat ve Komando timleri, kent genelinde çetin kış şartlarına rağmen operasyonlar gerçekleştiriyor.

Operasyonlarda ekipler, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engellemek, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakları imha etmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Ekiplerin operasyon uzmanlıklarını teknolojik kapasiteyle uyumlu şekilde bütünleştirmesi, teröristleri istenilen yer ve zamanda bulmaya ve etkisiz hale getirebilmeye imkan sağlıyor.

Aldıkları eğitimlerde taktiksel operasyonlarla her daim göreve hazır olduklarını gösteren JÖH ve komandolar, operasyon emri aldıktan sonra, oluşturulan harekat planı doğrultusunda gerekli donanımla araziye intikal ediyor.

Belirlenen hedeflere ilişkin yapılan değerlendirme toplantısının ardından araziye çıkan ekipler, arazide arama faaliyetini gerçekleştiriyor.

Yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgiler neticesinde teröristlerin gizlendiği tespit edilen mağara, sığınak ve yaşam alanlarını bir bir imha eden güvenlik güçleri, arazi arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Operasyonların, milletin desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde genişletilerek sürdürüleceği bildirildi.

25 Kasım'da başlayan Eren 8 Operasyonunda bugüne kadar bir çok mühimmat imha edilirken, 1'i üst düzel 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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Kış operasyonlarıyla teröristlere göz açtırılmıyor
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