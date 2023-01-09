Haberler Yaşam Haberleri Kış uykusuna yatmayan ayı, yayla evlerine dadandı
Giriş Tarihi: 9.1.2023

Kış uykusuna yatmayan ayı, yayla evlerine dadandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Kış uykusuna yatmayan ayı, yayla evlerine dadandı
Trabzon ile Gümüşhane arasında yer alan Kadırga Yaylası'nda kış uykusuna yatmayan ayı, Davunlu obasındaki yayla evlerine dadandı. Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi sakinlerinden Coşkun Halcı, Davunlu obasındaki evinin kapısının ayı tarafından parçalandığını ve evin içerisindeki eşyalara da zarar verildiğini gördü. Halcı, ayının yayladaki 10 eve daha zarar verdiğini tespit etti. Halcı'nın yayladan ayrılırken evine yerleştirdiği fotokapan, oldukça büyük olan ayının eve girdiği anları görüntüledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ali Koç'tan Galatasaray derbisi sonrası taraftara mesaj: Dünyanın sonu değil
Son dakika! Başkan Erdoğan: Seçim tarihi güncellenebilir
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Kadıköy'de Aslan, Fenerbahçe'yi avladı! Galatasaray, 3 golle zirvede farkı açtı...
Hamdi Alkan kızı Zeynep’i Survivor’a uğurladı! "En zor vedalardan biri"
Asılırsınız oğlum!
Son dakika | Rusya'nın intikamı ağır oldu! Askeri kışlaya düzenlenen saldırıda 600 Ukraynalı askeri öldürüldü
Çin'de 3 yıl sonra bir ilk! Kovid-19 salgını nedeniyle kapattığı sınırlarını açtı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Akıllarınca operasyon çekiyorlar...
Biz buradayız ama evlerimiz nerede?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kış uykusuna yatmayan ayı, yayla evlerine dadandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA