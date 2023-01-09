Kış uykusuna yatmayan ayı, yayla evlerine dadandı

Trabzon ile Gümüşhane arasında yer alan Kadırga Yaylası'nda kış uykusuna yatmayan ayı, Davunlu obasındaki yayla evlerine dadandı. Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi sakinlerinden Coşkun Halcı, Davunlu obasındaki evinin kapısının ayı tarafından parçalandığını ve evin içerisindeki eşyalara da zarar verildiğini gördü. Halcı, ayının yayladaki 10 eve daha zarar verdiğini tespit etti. Halcı'nın yayladan ayrılırken evine yerleştirdiği fotokapan, oldukça büyük olan ayının eve girdiği anları görüntüledi.