Kısa yoldan zengin olma hayalleri kabusa döndü

Bankadan çekecekleri kredi ile yurtdışında iş kurup, kazandıkları dövizle Türkiye'de sefa sürmeyi hayal eden üç kafadara üzerlerine kurulan paravan şirketler nedeniyle ardı ardına cezalar geldi. Borç batağından kurtulmayı planlarken daha çok borca batan gençler, "Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olduk. Üstüne üstlük şimdide tehdit ediliyoruz" dediler.

Kayseri'de bir fabrika işçi olarak çalışan S.G (28) ile moto kuryelik yapan Ö.F.S (29) ve S.İ (28), bankadan yüklü miktarda kredi çekebilmek için kredi notlarını yükseltmek istedi. 3 genç bunun için Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.M'den yardım istedi. Çektikleri krediyle yurtdışında işyeri açıp kazandıkları dövizle Türkiye'de lüks bir hayat sürmeni hayalini kuran üç kafadar, kendilerini büyük bir kumpasın içinde buldular.

"ÜZERLERİNE PARAVAN ŞİRKET KURDURDU"

Kredi notlarını yükseltmek için polis memuru A.M ile irtibata geçtiğini belirten S.İ, "Biz üç arkadaş, bankadan yüksek meblağlı kredi çekip yurtdışında iş kurarız, borçlarımızı kapatırız, ve kalan parayı da gece aleminde yeriz diye düşündük. Bu hayalimizi gerçekleştirebilmemiz için polis memuru A.M'den yardım istedim. O da bana kredi notunu yükseltebilmek için üç kişinin üzerine şirket kurulması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine arkadaşlarım Ö.F.S ve S.G ile birlikte A.M'nin bizi yönlendirdiği muhasebeci F.Y'ye gittik. O da bizi şirketleri açmamız için ticaret odasına götürdü. Benim üzerime şirket açılması uygun bulunmadı ama arkadaşlarımın üzerine mobilya imalatıyla ilgili kendi isimlerini taşıyan iki şirket kuruldu. Muhasebeci F.Y, notere giderek arkadaşlarımdan vekalet alıp şirketlerin yönetimini eline aldı" dedi

"PARAVAN ŞİRKETLERLE DEVLETİ DOLANDIRACAKTI"

Şirketlerin denetime girmemesi için sermayesinin 1 milyon lira olarak belirlendiğini belirten S.İ, "Polis memuru A.M bize şirketlerin kurulmasının ardından şirketler adına KOSGEB'den 600'er bin lira hibe alınacağını ve bu paranın geri ödenmeyeceğini söyledi. Hal böyle olunca bende devletimi dolandıracaksın diyerek bu işte olmadığımızı söyledim. Şirketlerin kuruluşunda 15 bin lira harcamıştık, eğer vazgeçersek 6'şar bin lira daha ödemek zorunda kalacağımızı söyledi. M.A şirketler adına bankadan çek karnesi alıp o çeklerle makineler satıp alıp tekrar satarak ve bu şekilde KOSGEB'ten hibe almaya hak kazanacaktı. Hatta bu paranın nasıl pay edileceğini bile bizlere söyledi. Biz bunu kabul etmedik. Polis M.A, bu şirketleri bize kredi notumuzu yükseltmemiz için kurdurdu ama farklı işlerde kullanmaya başladı. Arkadaşım Ö.F.S'yi ise "Ben polisim, motor plakana ceza yazdırırım. Seni hiç bir şekilde çalıştırmam, işinden attırırım diye tehdit etti. Bizde bunun üzerine Cumhuriyet Savcısının yanına gittik ve durumu anlattık. Bu süreçte M.A, şirketle ilgili ne tür işlemler yaptı hiçbirini bilmiyoruz" diye konuştu.

DENETİME TAKILAN PARAVAN ŞİRKETLERE CEZA YAĞDI

Verdi dairesinin denetimlerine takılan şirketlerin belirtilen adreslerinin boş olması üzerine Ö.F.S'nin evine vergi memurları gitti. Ailesinin durumu öğrenmesiyle çok zor bir duruma düştüğünü belirten kurye Ö.F.S ise ; "Biz M.A'nın bize sunduğu teklife sazan gibi balıklama daldık. Bize üzerimize açılacak olan şirketlerle kredi notumuzu düzelteceğini söyledi. Ticaret odasında şirket açılırken 5'er bin lira bizden para aldılar. Muhasebeci F.Y, bana şirketi senin yerine ben yöneteceğim. Senin başın ağrımayacak. Bana yetki vereceksin. 6 ay sonra iflas kararı alacağız. Böylece devletten alacağımız parayı geri iade etmeyeceğiz dedi. Bizde bunu kabul etmeyince sürekli tehdit edilmeye başladık. Şirketler denetime takılınca evime vergi dairesinden memurlar geldi. Bana şirketi kapatmam için 15 gün süre tanıdılar. Benim şirketime 26 bin lira ceza yazılırken arkadaşım S.G'nin şirketine ise 30 bin lira yazıldı. Cezaların daha da geleceğini söylüyorlar. Zengin olma hayali kurarken borç batağına daha çok düştük" dedi.