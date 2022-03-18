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Giriş Tarihi: 18.3.2022 13:07 Son Güncelleme: 18.3.2022 13:59

Kişi başına 2 bin Euro ödeme almışlar... 93 kaçak göçmen yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kişi başına 2 bin Euro ödeme almışlar... 93 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul’da 93 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Düzensiz kaçak göçmenlerden Yunanistan’a götürülmek üzere kişi başına iki bin Euro ödeme alındığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Sultangazi İlçesi'nde üç ayrı adrese Özel Harekat destekli operasyon düzenledi. 13'ü Afganistan ve 58'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 71 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Silivri'de durdurulan bir araçta da 22 Afganistan uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Y.G. isimli bir organizatör gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 18 uyku tulumu, şişme bot ve yağmurluk ele geçirildi. Yunanistan'a götürülmek üzere düzensiz kaçak göçmenlerden kişi başına iki bin Euro ödeme alındığı tespit edildi. 93 düzensiz kaçak göçmenle ilgili sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı ifade edildi.

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Kişi başına 2 bin Euro ödeme almışlar... 93 kaçak göçmen yakalandı
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