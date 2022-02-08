Kışın tehlikeleri siliniyor

Van'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıkları tehlike oluşturuyor.

Bazı bölgelerde 1 metreyi bulan buz sarkıklarını temizlemek için İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Okul müdürlerinin ihbarıyla harekete geçen İtfaiye ekipleri, eğitim ve öğretimin aksamaması ve olası can ve mal kaybının önüne geçmeye çalışıyor.

Tuşba İlçesine bağlı Hürriyet İlköğretim Okulu Müdürü Çetin Aslan, öğrencileri daha güvenli bir ortamda teneffüsse çıkartabileceklerini belirterek itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Öğrenciler ise sarkıklardan dolayı dışarı çıkmaya korktuklarını belirterek buzların kırılmasıyla daha rahat hava alabileceklerini söyledi.

Ayrıca ekipler vatandaşlardan dikkatli olmalarını, özellikle çatı altlarında yürürken temkinli davranmalarını ve tehlike arz edecek bir durumla karşılaşıldığında, 112 itfaiye hattını arayarak yardım istemeleri gerektiğini bildirdi.