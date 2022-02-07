Kısır inek davasında karar

Çiftliğindeki 23 adet süt sığırını "tarihli çiftlik hayvanları sigortaları poliçesi"yle sigortalanan besici, 6 adet süt ineği kısır kalınca sigorta şirketinin kapısını çaldı. Şirket, süt sığırının poliçe tanzim tarihinden önce kısır olduğunu iddia ederek ödeme yapmaya yanaşmadı. Mağdur üreticinin mahkemeye taşıdığı olayda karar 11 sene sonra çıktı. Mahkeme, davalı tarafından sigortalanan her bir hayvanın sigorta bedelinin 6 bin TL olduğu, sigorta poliçesine göre sovtaj bedelinin sigorta bedelinin en az yüzde 50'si olacağının kararlaştırıldığı ve bu bedelin 3 bin TL olduğuna hükmetti. 6 adet hayvan için toplam 8 bin 640 TL tazminat bedeli hesaplandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verdi. Üreticinin mağdur olduğunu vurgulayan Yargıtay kararı onadı.