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Giriş Tarihi: 8.3.2023 10:18

Kişisel bilgileri ele geçirip dolandırdılar

İstanbul’da bir iş insanının kişisel bilgilerini ele geçirerek 605 bin liralık dolandırıcılık yapan dört kişi yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Kişisel bilgileri ele geçirip dolandırdılar

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; V.Ö. isimli iş insanının kişisel verilerinin dolandırıcılar tarafından ele geçirilmesi ve hizmet aldığı operatörün yine dolandırıcılar tarafından aranarak işlem yapılması üzerine inceleme başlattı. Dolandırıcılar iddialara göre V.Ö.'nün telefon numarasını başka bir numaraya yönlendirdi. V.Ö.'nün arkadaşları T.T. ve Y.Y.B.'den borç para isteyen ve 605 bin lira alan R.A., C.G., M.D. ve E.K. isimli dört kişi yakalanarak gözaltına alındı. Dört dolandırıcı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Kişisel bilgileri ele geçirip dolandırdılar
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