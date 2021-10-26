Kıskanç kadından akılalmaz takip: 18 yıllık eşi gerçeği öğrenince şoke oldu

EŞİNİN PEŞİNE DEDEKTİF TAKTI

Işık Y., 18 yıllık eşini takip ettirmek için dedektif arayışına girdi. Arayışının sonunda anlaşma sağladığı bir dedektifi eşinin peşine taktı. İddiaya göre dedektif Savaş Y.'i takip ediyor, fotoğraflarını çekerek Işık Y.'e iletiyordu. Eşini defalarca bu şekilde takıp eden kadın sonunda paçayı ele verdi. Çevredeki esnaf tarafından uyarılan Şavaş Y., takip edildiğini fark etti. Harekete geçti ve kontrolcü eşine boşanma davası açarak ''Dur'' dedi.