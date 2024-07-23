Kıskançlık cinayeti

İstanbul Ümraniye'de, 17 yaşındaki Emircan I., kız arkadaşının eski sevgilisi olduğu öne sürülen 23 yaşındaki Reşit Mirze'yi bıçaklayarak öldürdü. Olay geçen hafta Dudullu Mahallesi'nde yaşandı. Emircan I. ve bir kafede çalışan kız arkadaşı gece saatlerinde birlikte yürüyordu. Emircan I., kız arkadaşını evine bırakacaktı. İkilinin karşısına, kız arkadaşının eski sevgilisi olan Reşit Mirze çıktı. İki erkek arasında bir anda tartışma çıktı. Gerilimin arttığı o anlarda 17 yaşındaki Emircan I., bıçakla Reşit Mirze'yi boynundan yaraladı ve olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Reşit Mirze yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli Emircan I.'yı yakalayıp gözaltına aldı. Emircan I. tutuklanırken, Reşit Mirze ise toprağa verildi.