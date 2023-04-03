Kıskançlık cinayeti! Eski eşinin sevgilisini öldürdü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Neriman K. isimli kadın bir süre önce eşi Mustafa K'ye boşanma davası açarak kardeşinin evine yerleşti. Sevgilisi olduğu iddia edilen Yaşar Esen'de Neriman K. ile yaşamaya başladı.

Mustafa K, iki oğlu ve yanlarında ismi öğrenilemeyen bir kişi ile Karabük'ten Çaycuma İlçesine gelerek, Yaşar Esen'i bıçakladı. Olayın ardından Neriman K'nin durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmesinin ardından ilk müdahalesi yapılan Yaşar Esen kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Meydana gelen olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri evde delil toplarken, bıçaklanarak öldürülen Yaşar Esen'in cesedi otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesine gönderildi.

Olay sonrası kaçan Mustafa K, iki çocuğu ve ismi öğrenilemeyen şüpheli Jandarmanın çalışması sonucunda Karabük'te yakalanırken, şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.