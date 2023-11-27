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Giriş Tarihi: 28.11.2023

Kıskançlık da kusur sayıldı!

Konya’da iki ay evli kaldığı eşi tarafından vücudunda sigara söndürülen kadının kıskançlığı, boşanma davasında kusur sayıldı

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Kıskançlık da kusur sayıldı!
Konya'da bir fabrikada işçi olarak çalışan G.K. (21), 2 yıl önce ailesini de karşısına alarak F.A.K. ile evlendi. Ancak henüz evliliğin ilk günlerinde şiddetle tanıştı. F.A.K., eşinin vücudunda sigara söndürdü. Ardından G.K., boşanma davası açtı. Dilekçesinde de kısa süren evliliği boyunca fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kaldığını anlattı.



Mahkeme, F.A.K'nın G.K.'ya şiddet uygulamasını kusur sayarken, G.K'nın, "Kızlara bakmayacaksın, gözlerini oyarım" şeklinde söylemlerle kıskançlıkta bulunmasını da kusur saydı. Tarafların boşanmasına karar veren mahkeme, tazminat taleplerini reddetti. F.A.K.'nın karar kesinleşinceye kadar G.K.'ya aylık bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

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Kıskançlık da kusur sayıldı!
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