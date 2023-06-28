Kıskançlık krizi sevgilileri davalık etti

Arkadaşlarıyla birlikte 14 Ekim 2022 akşamı Kadıköy'deki bir eğlence mekanına giden Sibel T'nin gecesi adeta cehenneme döndü. Genç kadın hem eğlenip hem de başına geleceklerden habersiz yaklaşık 1 haftadır duygusal birliktelik yaşadığı Utku K. ile mesajlaşıyordu. İddiaya göre bir süre sonra sevgilisinin yanında erkek olduğunu öğrenen Utku K., 'gizli' planını devreye soktu.

EĞLENEREK GİRDİ, AĞLAYARAK ÇIKTI

Utku K., kız arkadaşının yanında erkek olduğunu duyunca çılgına döndü, soluğu eğlence mekanında aldı. Sevgilisinden habersiz mekanda bir masaya geçen kıskanç adam, Sibel T. ve arkadaşlarını gözetlemeye başladı. Genç kadın olacaklardan habersiz lavaboya gittiği esnada iddiaya göre Utku K., sevgilisi ve arkadaş grubunun masasına giderek Mehmet Y.'nin boğazına yapıştı. Kavganın şiddeti her geçen dakika artarken lavabodan çıkan Sibel T., karşılaştığı korkunç manzarayla şoka girdi.

KISKANÇLIK KRİZİNE SORUŞTURMA

Mekana gelen polisin ayırdığı kavga sonrası dışarı atılan Utku K., bağırarak etrafa küfür ve tehditler savururken aynı zamanda genç kadına da hakaret dolu mesajlar attı. Olayın ardından Sibel T., sevgilisinin kıskançlık krizine kurban giden arkadaşı Mehmet Y. ile birlikte soluğu savcılıkta aldı. Genç kadının gecesini zehir eden sevgilisinden şikayetçi olması sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

"ÖNCE BOĞAZIMA YAPIŞTI SONRA TEHDİTLER SAVURDU"

Soruşturma kapsamında ifade veren Sibel T., arkadaşını darp eden sevgilisi Utku K.'den şikayetçi olduğunu söylerken Mehmet Y. de "Sibel lavabodayken tanımadığım biri gelip bana saldırdı. Beni zorla dışarı çıkarıp darp etmeye devam etti. Sonradan Sibel'in sevgilisi olduğunu öğrendim. Bize 'Çıkın, gününüzü göstereceğim, kafanı kopartacağım' şeklinde tehditler yağdırdı" diyerek Utku K.'den şikayetçi olduğunu ifade etti.

'GİZLİ' PLANA 'SÜRPRİZ' KILIFI

Şüpheli Utku K. ise savunmasında Sibel T'nin olay günü arkadaşlarıyla buluşacağını bildiğini ve bunu sorun yapmadığını belirterek, "Akşam Sibel'le mesajlaşıyorduk. Ben de sürpriz yapmak amaçlı bulunduğu mekana gittim. Beni görmeyeceği şekilde başka bir masaya oturdum. O esnada Mehmet isimli şahısla samimi olduğunu gördüm. Sibel lavaboya gidince Mehmet'i dışarı çağırdım ama darp etmedim. Sibel beni kışkırttı. Bu nedenle ondan şikayetçiyim" dedi.

KISKANÇLIK İKİ SEVGİLİYİ DAVALIK ETTİ

Savcılık, şüpheli Utku K. hakkında 'Basit yaralama' ve 'Basit tehdit' suçlarından 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Eğlence mekanında başlayan kıskançlık krizi, iki sevgiliyi davalık etti. Şüpheli adamın yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.