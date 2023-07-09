Kıskançlık krizine girdi eşini 10 kurşunla öldürdü

Batman'ın Cudi Mahallesi'nde Murat Ekici ile eşi Aysel Ekici arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ekici, eşi Aysel Ekici'ye (37) tabancayla 10 el ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aysel Ekici kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kaçmaya çalışan Murat Ekici'yi ise mahalle sakinleri yakalayarak linç etmek istedi. Polisin araya girmesiyle linçten kurtarılan cani koca gözaltına alındı.