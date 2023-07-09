Haberler Yaşam Haberleri Kıskançlık krizine girdi eşini 10 kurşunla öldürdü
Giriş Tarihi: 9.7.2023

Kıskançlık krizine girdi eşini 10 kurşunla öldürdü

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Kıskançlık krizine girdi eşini 10 kurşunla öldürdü
Batman'ın Cudi Mahallesi'nde Murat Ekici ile eşi Aysel Ekici arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ekici, eşi Aysel Ekici'ye (37) tabancayla 10 el ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aysel Ekici kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kaçmaya çalışan Murat Ekici'yi ise mahalle sakinleri yakalayarak linç etmek istedi. Polisin araya girmesiyle linçten kurtarılan cani koca gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu! Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan emekli maaşı zammı açıklaması: Sözümüzü tutuyoruz
Batman'da kan donduran cinayet! Cani koca karısı Aysel Ekici'ye kurşun yağdırdı
Tanju Özcan'dan bomba Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: 15 il başkanını görevden alacak!
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona gönderme: 'Kazanamazsam bırakırım' diyenler siyaseti bırakmadı
Namazla alay eden güvenlik görevlisi gözaltına alındı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'de 'danışman' kaosu! Tepkiler üzerine görevden alınan Ulukuş, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: O konuşmayı anlattı
Çok büyük bir bilgeyi kaybettik
Huzuru bozana sınırdışı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kıskançlık krizine girdi eşini 10 kurşunla öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA