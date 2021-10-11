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Giriş Tarihi: 12.10.2021

Kıskançlık krizine girdi, karısını öldürdü

Kıskançlık krizine girdi, karısını öldürdü
İSTANBUL Beylikdüzü'nde bir çift arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada silahını çeken adam, eşini vurarak öldürdü. Olay, Kavaklı Mahallesi Çağlar Sokak'ta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Aslan Yılmaz (44) ile eşi Semra Yılmaz (37) arasında kıskançlık meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine silahını çeken Aslan Yılmaz, eşine ateş etti. Komşular silah sesleri üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri eve girdi. Kurşunların hedefi olan talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, evde bekleyen adam ise gözaltına alındı. Kötü haberi alan yakınları ise gözyaşları döktü. İHA
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Kıskançlık krizine girdi, karısını öldürdü
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