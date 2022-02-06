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Giriş Tarihi: 6.2.2022 09:24 Son Güncelleme: 6.2.2022 09:47

Kıskançlık krizine girdi silahla yaraladı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Kıskançlık krizine girdi silahla yaraladı

Ankara’da kıskançlık krizine giren Cenk K., eski sevgilisiyle görüşen Haydar Ali T.'yi  silahla ateş açarak sırtından yaraladı.

Ankara' Altındağ İlçesi'nde Cenk K., eski sevgilisinin görüştüğü Haydar Ali T. ile sokakta bir araya geldi. İkili bir süre tartıştıktan sonra kavga etmeye başladı. Cenk K., yanındaki tabancayı çıkararak Haydar Ali T.'nin sırtına ateş etti. Haydar Ali T. kanlar içinde yere yığılırken, Cenk K. ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyarak olay yerine gelen mahalle sakinleri, yaralıyı taksiyle hastaneye kaldırdı. Yaralı tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Haydar Ali T.'yi tabancayla ateş açarak yaralayan Cenk K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kıskançlık krizine girdi silahla yaraladı
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