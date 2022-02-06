Kıskançlık krizine girdi silahla yaraladı

Ankara' Altındağ İlçesi'nde Cenk K., eski sevgilisinin görüştüğü Haydar Ali T. ile sokakta bir araya geldi. İkili bir süre tartıştıktan sonra kavga etmeye başladı. Cenk K., yanındaki tabancayı çıkararak Haydar Ali T.'nin sırtına ateş etti. Haydar Ali T. kanlar içinde yere yığılırken, Cenk K. ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyarak olay yerine gelen mahalle sakinleri, yaralıyı taksiyle hastaneye kaldırdı. Yaralı tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Haydar Ali T.'yi tabancayla ateş açarak yaralayan Cenk K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.