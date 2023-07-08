Haberler Yaşam Haberleri Kıskançlık krizine giren cani koca eşine kurşun yağdırdı
Giriş Tarihi: 8.7.2023 18:53 Son Güncelleme: 8.7.2023 19:27

Kıskançlık krizine giren cani koca eşine kurşun yağdırdı

Batman'da kıskançlık krizine giren cani koca eşini katletti.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Kıskançlık krizine giren cani koca eşine kurşun yağdırdı

Batman merkez Cudi Mahallesi'nde kıskançlık krizine giren koca M.E. 37 yaşındaki eşi Aysel Ekinci ile tartışmaya başladı. Tartışma devam ederken M.E evde bulunan silahla eşine 15 el ateş etti. Silah seslerini duyan komşular 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aysel Ekinci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayeti işledikten sonra kaçmaya çalışan cani kocayı mahalle sakinleri yakalayarak linç etmek istedi. Polisin araya girmesiyle cani koca linçten kurtarıldıktan sonra gözaltına alındı.

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Kıskançlık krizine giren cani koca eşine kurşun yağdırdı
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