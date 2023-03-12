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Giriş Tarihi: 12.3.2023 14:04 Son Güncelleme: 12.3.2023 18:43

Kıskançlık krizine girip sevgilisine saldırdı: Tutuklandı!

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma çıkan iki sevgili bina girişinde kavga etti. S.R. kız arkadaşı D.R.'yi defalarca bıçakladı. Çevredekiler şüpheliyi yakalayıp engel oldu ancak hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi sürüyor. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli tutuklarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kıskançlık krizine girip sevgilisine saldırdı: Tutuklandı!

Olay, geçen perşembe günü Gökevler Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansın girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu S.R., kıskançlık nedeniyle Özbekistan uyruklu sevgilisi D.R.'yi darp etmeye başladı.

Şahıs ardından cebinden çıkardığı bıçakla kadını defalarca bıçakladı. Kadın kanlar içerisinde kalırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar saldırgana müdahale etti. Gözü dönmüş saldırganı döven vatandaşlar, kadını adamın elinden kurtardı. Bıçaklı saldırganı etkisiz hale getiren vatandaşlar yetkililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından D.R.'yi hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kıskançlık krizine girip sevgilisine saldırdı: Tutuklandı!
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