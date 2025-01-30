Kıskançlık kurşunu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Aysel Duran (43) eğlence dönüşü 'kıskançlık' tartışmasında eşi Emrah Duran'ı (42) tabancayla vurarak öldürdü. Olay önceki gece Yahya Kaptan Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak'taki 8 katlı apartmanın 7'nci katında meydana geldi. İşadamı Emrah Duran, eşi Aysel Duran'la birlikte bir eğlence merkezine gitti. Gece geç saatte evlerine dönen çift arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. İkili arasında yaşanan arbede sırasında Aysel Duran, evdeki tabancayla eşine ateş etti. Göğsünden yaralanan Emrah Duran kanlar içinde yığıldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Emrah Duran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Aysel Duran ise eve gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerindeki incelemenin ardından Emrah Duran'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıbbi Sekreter olarak çalıştığı belirtilen Aysel Duran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı. Öte yandan, Emrah Duran'ın cenazesi, Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Yeni Çarşı Camii'nde kılınan namazın ardından defnedildi.