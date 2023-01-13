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Giriş Tarihi: 13.1.2023 09:04 Son Güncelleme: 13.1.2023 09:12

Kıskançlık nedeniyle karısını göğsünden vurdu

Mersin’in Tarsus ilçesinde gözü dönmüş bir koca, karısını tabancayla vurdu.

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Kıskançlık nedeniyle karısını göğsünden vurdu

Mersin'in Çağlayan mahallesi 1001 sokak 8 nolu evde meydana gelen olayda, Mehmet E. adlı koca iddiaya göre kıskançlık nedeniyle eşi Emine E.'yi (42) bir süre tartıştıktan sonra göğsünden vurdu.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi Emine E.'yi Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın kurtarılamayak yaşamını yitirdi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri eşini vurarak ölümüne neden olan Mehmet E.'yi evlerinin yakınlarında suç aleti tabancayla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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Kıskançlık nedeniyle karısını göğsünden vurdu
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