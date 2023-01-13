Kıskançlıktan eşini katletti

Mersin'in Tarsus ilçesinde 40 yaşındaki Mahsun Ekinci, kıskançlık yüzünden tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürdü. Mahsun Ekinci, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle eşi Emine Ekinci (42) ile tartıştı. Daha sonra tabancayla göğsünden vurdu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi, yaralı kadını hastaneye götürdü. Ancak talihsiz kadın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri eşini vurarak ölümüne neden olan Mahsun Ekinci'yi evin yakınlarında suç aleti tabancayla yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başladı.