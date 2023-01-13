Haberler Yaşam Haberleri Kıskançlıktan eşini katletti
Giriş Tarihi: 14.1.2023

Kıskançlıktan eşini katletti

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Kıskançlıktan eşini katletti
Mersin'in Tarsus ilçesinde 40 yaşındaki Mahsun Ekinci, kıskançlık yüzünden tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürdü. Mahsun Ekinci, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle eşi Emine Ekinci (42) ile tartıştı. Daha sonra tabancayla göğsünden vurdu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi, yaralı kadını hastaneye götürdü. Ancak talihsiz kadın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri eşini vurarak ölümüne neden olan Mahsun Ekinci'yi evin yakınlarında suç aleti tabancayla yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları
SON DAKİKA: TOKİ İlk Evim-İlk İş Yerim projesinde yeni kura tarihleri belli oldu! Bakan Kurum duyurdu...
Son dakika: Başkan Erdoğan: Rami Kütüphanesi'ni aynı zamanda kültür merkezi olarak planladık
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İmamoğlu ve Yavaş'a adaylık vetosu! Babacan'dan flaş çıkış: Ben rahat seçilirim
Muharrem İnce'den 6'lı Masa'nın modeline tepki: Yedi Kocalı Hürmüz olacak
Son dakika haberleri… Galatasaray ilk yarıda fişi çekti! Aslan, evinde Hatayspor’u 4 golle yendi…
Davutoğlu'nun talebi ortakları birbirine düşürmüş! CHP'li Yarkadaş o isteği açıkladı: 6'lı masada bilinmeyen kriz
Kerem Aktürkoğlu, Ahmet Çalık'ı unutmadı! Hatayspor maçında attığı golden sonra formasını açtı...
Şar ili şar şarrani
ARKADAŞINA GÖNDER
Kıskançlıktan eşini katletti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA