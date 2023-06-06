Haberler Yaşam Haberleri Kıskandığı kadını sokak ortasında bıçakladı
Giriş Tarihi: 6.6.2023 05:12

Kıskandığı kadını sokak ortasında bıçakladı

Adana'da kıskançlık krizine girdiği öne sürülen K.Ö. (51), bu nedenle tartıştığı arkadaşı Hasret Ö.'yü (42) sokak ortasında defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı

DHA
Kıskandığı kadını sokak ortasında bıçakladı

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. K.Ö. ve arkadaşı Hasret Ö. arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle sokak ortasında tartışma çıktı. Kıskançlık krizine girdiği öne sürülen K.Ö., cebinden çıkardığı bıçakla Hasret Ö.'yü defalarca vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan Hasret Ö., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, yaralı Hasret Ö.'yü Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Hasret Ö.'nün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olayın yaşandığı mahallede yoğunlaşan Seyhan Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, şüphelinin ara sokaklarda saklandığını fark etti. Şüpheliyi yaya olarak takibe alan ekipler, K.Ö.'yü kısa sürede yakaladı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İstanbul Valiliği'ne Davut Gül atandı
SON DAKİKA: CHP'de koltuk savaşı alev aldı! Kahvaltı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ilk darbe! Hepsinin üstünü çizdi
Son dakika: Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever Genelkurmay Başkanı oldu
Son dakika: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na İbrahim Kalın atandı
SON DAKİKA: CHP'de Kurultay kararı sonrası hareketli saatler! Yeni MYK belli oldu...
SON DAKİKA: Kırgızistan'da darbe girişimi!
‘Hem annemi hem editörümü kaybettim’
Son dakika: Kanto kraliçesi Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti
Sosyal medya bunu konuşuyor: CHP’li ABB ekibi rezil oldu!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Kıskandığı kadını sokak ortasında bıçakladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA