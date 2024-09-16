Kışlıklarınızı çıkartın

Avrupa'da geçe haftadan itibaren aniden düşen hava sıcaklıkları sellere yol açarken, soğuk hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına almaya başladı. Yurt genelince hava sıcaklıklarının bugünden itibaren 6 derece birden düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Marmara ve Doğu Karadeniz bölgesi hafta sonuna yağışlı havanın etkili olacak. Bugün yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçecek. Trakya, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Çanakkale, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop çevreleri ile Niğde'nin güneyi ve Kayseri'nin doğusunun ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İstanbul'da yağışlı havanın cumartesi gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Ardahan çevrelerinde kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı kaydedildi. Bu iller için su baskını ve sel uyarısı yapılırken, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Özellikle geceleri hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde 10 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Uzmanlar, ani hava değişimlerinin gribal enfeksiyona yol açabileceğini belirterek, vatandaşlara daha dikkatli davranmaları konusunda uyardı.