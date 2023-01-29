Kitap kokusuyla geçen bir ömür

Kocamustafapaşa'da 1958 yılında dünyaya gelen Mustafa Albakır, çocukluk dönemlerinden itibaren çizgi romanlara büyük ilgi besliyordu. 5.5 yaşına geldiğinde çizgi romanları sadece görmek yetmedi ve okumayı öğrenmek için okula başlamak istedi. Babası, Albakır'ın bu isteği üzerine Kocamustafapaşa'da bulunan bir ilkokulun müdürü ile konuşarak oğlunu okula kaydettirdi.





'Uyum sağlarsa devam eder' sözleri ile okula kaydı yapılan Albakır, bir ay içerisinde okumayı öğrenerek çok sevdiği çizgi romanları okumaya başladı ve eğitim süreci başladı. 13 yaşına geldiğinde evi çizgi romanla doldurmasının ardından annesinin 'Bu kitapları yakacağım ya da atacağım' cümlesi Albakır'ın yaşam çizgisini oluşturdu. Evdeki kitapları toplayıp Kocamustafapaşa'da bulunan yazlık sinemanın önünde satmaya başlayan Albakır, hem çok sevdiği kitapları okumaya devam etti, hem de aşık olduğu mesleğini buldu.

"ANNEMLE TARTIŞMAM SONUCU BAŞLADIM"

52 yıllık mesleğinin içine 27 yıllık da sınıf öğretmenliği sığdıran Mustafa Albakır, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "52 yıldan beri kitapçılıkla uğraşıyorum. Bakırköy Özgürlük Meydanı ve Kitapçılar Köprüsü'nde tezgahlarımız var. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda emekli bir öğretmenim. Sınıf öğretmeniydim. İlkokuldan sonra lise ve üniversite eğitimlerime babamın polis olmasından dolayı Tekirdağ'da devam ettim.





Orada da kitapçılığa devam ettim. 1978 yılında Karabük Eflani'de öğretmenliğe başlayıp, 2005 yılında İstanbul Kağıthane'de noktalamak üzere 27 yıl boyunca Türkiye'nin birçok ilinde çalıştım. Öğretmenlik yaptığım dönemlerde de kitap satmaktan, kitapçılıktan hiç vazgeçmedim. Kitapçılık, öğretmenlikten daha üst bir noktadaydı benim için. En son da Kağıthane Fındıklı İlköğretim Okulu'nun müdürüydüm.





Kitapçılığa 13 yaşında annemle tartışmam sonucu başladım. Çizgi romanları çok severdim. Sırf bu sebepten beşbuçuk yaşında ilköğretime başladım. Çizgi roman okumak için. Rahmetli Başkomiser babam, beni Kocamustafapaşa'da bulunan bir okuldaki okul müdürüne götürdü. 'Oğlumu al. Uyum sağlayamazsa geri alırız' dedi. Bir ay içerisinde okuma yazma öğrendim. 13 yaşında da Kocamustafapaşa'da ikamet ettiğimiz sıralarda annem, evi doldurduğum çizgi romanlar için 'Bunları atacağım, yakacağım' dedi.





Kitapçılık serüvenüm böylece başlamış oldu. Kocamustafapaşa'da yazlık sinemanın önünde kitapları satmaya başladım. Bir ihtiyar adam geldi. Ben acemiyim. Elinde beş, altı tane çizgi roman vardı. 'Bunları sana vereyim, sen de bana şu kitabı verir misin evlat?' dedi. 'Olur' dedim ve bir tane ince kitap verdim. Çok hoşuma gitti. Bir verdim, beş aldım, dört kitap benim oldu. Sonra başkaları gelip gitti, derken ticarete başlamış oldum"

"YAŞAM ÇİZGİMİ BELİRLEDİ"

Kitapçılığın onun için bir aşk olduğunu söyleyen Albakır, ifadelerine şöyle devam etti: "Çizgi romanın yaşamımdaki önemi çok büyük. Yaşam çizgimi belirledi. Okuma-yazmayı öğrendim. Ticareti öğrendim. Çizgi roman sayesinde. Öğretmen oldum, yine çizgi roman sayesinde. Okul müdürü olduğum sıralarda öğretmenlere şunu söylerdim.





"Öğrencilerinize baskı yapmayın. İstedikleri kitabı okusunlar. Zamanı gelince onlar ayırdını yapar" Şu anda 65 yaşındayım. Benim önceliğim her zaman kitap oldu. Bir şeyi sevmezsen onu yapamazsın. Biz buna aşığız. Kitap benim dünyamda en üst nokta. Okumak ise apayrı bir eylem. Bu benim yaşam biçimim. Sanırım burada öleceğim. Bu bir aşk. Burada hayat buluyorum."