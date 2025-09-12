Kitap okuyan çocuğa ücretsiz saç tıraşı

Eskişehir'de çocukların okuma alışkanlığı kazanması için kütüphane kuran 62 bin nüfuslu Çamlıca Mahallesi'nin muhtarı Savaş Hancı (57), kitap okuyan çocuklara verdiği hediyelerin yanı sıra ücretsiz saç tıraşı olmalarını sağlıyor. Tepebaşı ilçesinin Çamlıca Mahallesi'nde 3 dönemdir muhtarlık yapan Savaş Hancı, özellikle küçük yaştaki çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması için muhtarlık binasına kütüphane kurdu. Kitap okuyan çocuklara ücretsiz saç tıraşı kampanyası başlatan Hancı, ilk 2 ayda yaklaşık 300 çocuğun mahalle esnafında ücretsiz tıraş olduğunu ifade ederek, "Bu çocuklar bizim, sahip olacağız. Çocukların öğretmenlerinden bile teşekkür geliyor" dedi.