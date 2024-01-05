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Giriş Tarihi: 5.1.2024 10:28 Son Güncelleme: 5.1.2024 11:13

Kıvanç Talu Beril Talu yakalandı! Fenomen çift 150 milyon TL ile kaçmıştı!

'Var Böyle Tipler' kanalıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Şikayetler üzerine harekete geçen polis Talu çiftini yakaladı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kıvanç Talu Beril Talu yakalandı! Fenomen çift 150 milyon TL ile kaçmıştı!

Ponzi sistemiyle yakın çevrelerinin paralarını aldığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Çiftin; arkadaşlarını, kuaförlerini, manikürcülerini ve şoförlerini bile 'reklam işi' adı altında dolandırdıkları öne sürülmüştü.

Komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ile reklamcılık sektöründe tanınan eşi Beril Talu, yakın çevresini dolandırmakla ve yurt dışına kaçtığı iddia ediliyordu.

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan'a kaçarken yakalandı | Video

Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu çifti polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor...

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Kıvanç Talu Beril Talu yakalandı! Fenomen çift 150 milyon TL ile kaçmıştı!
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