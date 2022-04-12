Haberler Yaşam Haberleri Kıvılcım Kalay “Beş Kadın Tek Cehennem” kitabını değerlendirdi
Giriş Tarihi: 12.4.2022 10:06 Son Güncelleme: 12.4.2022 10:13

Kıvılcım KalayBeş Kadın Tek Cehennem” kitabını değerlendirdi

Kıvılcım Kalay “Beş Kadın Tek Cehennem” kitabını değerlendirdi

Edebiyat alanında da çalışmaları bulunan Kıvılcım Kalay, “Beş Kadın Tek Cehennem” adlı kitabı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kitapta temel olarak beş farklı kadının hikayesini sunmak istediğini belirten Kalay, her hikayenin değerli olduğunu ve çok özel şekilde yansıtılması gerektiğini belirtti.

Özellikle son dönemlerde "Mikrofon Bende" adlı programın sunuculuğunu yapacağıyla gündeme gelen Kıvılcım Kalay, edebi alanda da çalışmalarına devam ediyor. "Beş Kadın Tek Cehennem" kitabına dair açıklamalarda bulunan Kalay, kitabın aslında çoğumuzun içerisinde olduğu bir durumu anlattığını belirtti. "Gündelik hayat içerisinde zaman zaman hayallerimizin geri planda kaldığını görüyoruz. Bazı zamanlarda da kabuğumuza çekiliyor, ne yapmak istediğimizi bilmiyoruz. Kitapta temel olarak beş kadının hikayesini, bu kurgu üzerinden vermek istedim." sözleriyle kitaptaki temel düşünceyi ifade eden Kalay, edebiyatın kendisi için özel olduğunun da altını çizdi.

"OKURLARIMA BEŞ KADININ HİKAYESİNİ SUNMAK İSTEDİM"

Okurlarına beş farklı kadının hikayesini farklı bir kurgu üzerinden vermek istediğini ifade eden Kıvılcım Kalay, hayat içerisinde aslında herkesin yaşadığı hikayeleri, kitap üzerinden yansıtmaya çalıştığının altını çizdi. Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren Kalay, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: "Belki de hayallerimizi sırf tembelliğimizden erteliyoruz. Bu nedenle hayalsiz yaşamayı göze alıyoruz. Buna bazen basiret bağlanması diyor, normal yaşantımıza anormal bir şekilde devam ediyoruz. Aslında bu düşünceler çerçevesinde hayatına devam eden beş kadının büyülü hikayesini okurlarıma sunmak istedim. Bence saklandığımız kabuklardan çıkmadığımız her an, o kabuğa daha fazla gömülüyoruz. Bu nedenle bu beş kadının hikayesini çok fazla önemsiyorum."

"ÇOĞUMUZ BİR KABUĞUN İÇİNDE YAŞIYORUZ"

Aslında birçoğumuzun bir kabuk içerisinde yaşantısını sürdürdüğünü, hayallerini yerine getirme noktasında cesaretsiz olduğunu belirten Kıvılcım Kalay, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Bazı durumlarda bir kabuğun içerisinde yaşamak, gerçek hayattan uzaklaşmak çok daha kolay geliyor. Aslında bu durum, hayallerimizden uzaklaşmamız anlamına da geldiği için kabuğun içerisinden ne kadar hızlı çıkarsak o kadar çok hayallerimizi yaklaşırız. Açıkçası kitabım ile ilgili çok güzel yorumlar aldım. Belki de yaşadıkları kabuğun içerisinden çıkmak isteyen insanların düşüncelerini kitabımda özetledim. Elbette daha fazlasını yapmak ve edebiyat içerisinde kalmak istiyorum."

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Kıvılcım Kalay “Beş Kadın Tek Cehennem” kitabını değerlendirdi
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