Kıyafetimiz değil işimiz konuşulsun

Erzurum Valiliği'nin geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşılan Dünya Kadın Çiftçiler Günü fotoğrafları, kullanıcılar arasında tartışmalara neden oldu. Paylaşımda yer alan fotoğraflarda, kadın çiftçilerin geleneksel giysi olan "ehram" giymesi dikkat çekti. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, bu kıyafeti Afganistan'da kullanılan burkaya benzetti. Pasinler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hülya Akyıldırım, sosyal medyada yer alan yorumlara çok üzüldüklerini söyledi.Kooperatiflerini 2 yıl önce kurduklarını ve 32 kadın çiftçi üyeleri olduğunu aktaran Akyıldırım, "Yapılan yorumlara çok üzüldük. Burada konuşulacak şey kıyafetimiz değil, işimiz olmalı. Ehram bizim geleneksel kıyafetimiz. Tarlaya, bahçeye, ahıra, komşuya giderken biz ehramla gidiyoruz. Biz Nene Hatun'un torunlarıyız. Biz çalışkanlığımızla buradayız. Ehram, koyun yününden yapılan ve kış aylarında sıcak tutan yöresel bir dış giysidir. Geçmişten günümüze gelen bir kültürel miras olarak kullanılmaktadır" dedi.