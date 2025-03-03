Kıyafetler ruh halimizi etkiliyor

İnsanların günlük hayatta giymeyi tercih ettiği kıyafetler sadece bedenen değil ruhen de etkiliyor. Psikolog Özge Nur Taşkın, kıyafetlerin estetik bir tercih olmanın yanında sinir sistemini de etkileyen bir yönü olduğunu ifade etti.

'RAHAT GİYSİ KAYGIYI AZALTIR'

Taşkın, "Kıyafetlerin dokusu, kesimi ve hissi beynimizin güvenli ya da tehdit altında hissetmesine sebep olabilir. Örneğin, yumuşak kumaşlar sinir sistemini yatıştırırken sıkı ve rahatsız edici kıyafetler gerginlik hissini artırabiliyor. Buna karşılık doğal kumaşlar ve sıkmayan rahat giysilerin ise kaygıyı azalttığı ve rahatlatıcı bir etki yaptığı biliniyor. Yani aslında gün içinde üzerimize giydiklerimiz, farkında olmadan ruh halimizi şekillendiriyor. Günlük hayatta kıyafet seçerken bunu göz önünde bulundurmak, psikolojik iyi oluş açısından önemli. Doğal kumaşlar tercih etmek, bedeni sıkmayan rahat kesimler seçmek ve cildi rahatsız eden dikiş, etiket gibi unsurlardan kaçınmak, sinir sistemimizi destekleyen küçük ama etkili adımlar olabilir" dedi.

'RENK SEÇİMİ ÖNEMLİ'

Kıyafette renk ve desen seçiminin de duygular üzerinde etkisinin büyük olduğunu kaydeden Taşkın, "Renklerin duygularımız üzerindeki etkisi büyük. Kendimizi iyi hissettiren renklere yönelmek sadece görsel bir seçim değil, ruh halimize yönelik bilinçli bir tercih olabilir. Sonuç olarak kıyafetler sadece moda için değil, bedenimizin ve zihnimizin nasıl hissettiğiyle de doğrudan ilgili. Kendimizi daha iyi hissetmek için dolabımızda yapacağımız bilinçli seçimler, günlük hayatımızı değiştirebilir" diye konuştu.