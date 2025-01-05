Dünyada Allah'ın (cc.) rızasını kazanmak için çaba göstermiş ve günahlarından tövbe etmiş olanlar, ahirette kolayca hesap vereceklerdir. Allah'a (cc.) bağlılık gösteren ve O'nun yolunda yaşayanları, öldükten sonra güzel bir sonsuz yaşam beklemektedir. İbadetlerini yerine getirenler ve O'na kalpten inananlar orada rahat edeceklerdir. Kıyamet Suresi 10-11-12. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise oldukça aydınlatıcıdır.

Kıyamet Suresi 10-11-12. Ayet Okunuşu

Kıyamet Suresi 10-11-12. ayetlerin okunuşunu öğrenmek için Türkçe okunuşları şu şekilde ifade edilebilir:

10. Ayet: "Ve yekûlul insânu yevmeizin eynel meferr."

11. Ayet: "Kella lâ vezer."

12. Ayet: "İlâ rabbike yevmeizinil müstekarr."

Yukarıdaki ayetler, kıyamet günü insanın kaçacak bir yer arayacağını, ancak Allah'tan (cc.) başka sığınacak bir yer olmadığını açıklamaktadır.

Kıyamet Suresi 10-11-12. Ayet Arapça Yazılışı

Kur'an-ı Kerim'i Arapçadan okumanın ne kadar faziletli olduğunu bilenler ve Allah'ın (cc.) kelamını kendi dilinde okumayı sevenler için Kıyamet Suresi 10-11-12. ayet Arapça yazılışı şöyle:









Kıyamet Suresi 10-11-12. ayet Arapça yazılışı yukarıdaki metinde verildiği gibidir. Bu ayetlerde, kıyamet gününün insanlar için kaçınılmaz son olduğu ve o gün geldiğinde hesap vermekten kurtulmanın mümkün olmadığı belirtilmiştir.

Kıyamet Suresi 10-11-12. Ayet Türkçe Anlamı

Mealler, bir surenin veya bir ayetin doğru anlaşılabilmesi için oldukça önemlidir. Kıyamet, ahiret, hesap günü ve Allah'a (cc.) iman gibi konuları işleyen Kıyamet Suresi 10-11-12. ayet meali ise şu şekildedir:

(10) "İşte o gün insan "Kaçacak yer var mı?" diyecektir."

(11) "Hayır, sığınacak bir yer yoktur!"

(12) "O gün varıp durulacak yer sadece rabbinin huzurudur."

Birinci ayette, kıyamet günü insanın kaçacak bir yer arayacağı, ancak böyle bir yerin olmadığını ifade eder. İkinci ayette, o gün sığınacak bir yerin bulunmadığını vurgular. Üçüncü ayette ise kıyamet günü herkesin varıp duracağı yerin sadece Allah'ın (cc.) huzuru olduğunu belirtir.