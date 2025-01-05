Dünyaya odaklanarak yaşayanlar ahirette zor bir hesapla karşılaşacaklardır. Dünya hayatında sadece maddi kazanç ve zevk peşinde koşan, Allah'ın (cc.) emir ve yasaklarını göz ardı eden kişiler, ahirette yaptıklarının hesabını vereceklerdir. Kötülük yapan ve Allah'a (cc.) itaat etmeyenler, cehennem azabıyla karşılaşacaklardır. Kıyamet Suresi 25-26-27. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı da bunu konuyla ilgilidir.

Kıyamet Suresi 25-26-27. Ayet Okunuşu

Kıyamet gününden ve insanların o gün yaşayacaklarından bahseden Kıyamet Suresi, toplamda 40 ayetten meydana gelmektedir. Kıyamet Suresi'nin 25-26-27. ayetinin okunuşu ise şu şekildedir:

25. Ayet: "Ve zünne ennehûl firâk."

26. Ayet: "Ve'l-teffeti's-sâku bi's-sâk."

27. Ayet: "İlâ rabbike yevmeizinil mesâk."

Bu ayetler, kıyamet gününün dehşetinden ve insanların o gün yaşayacakları durumdan bahseder.

Kıyamet Suresi 25-26-27. Ayet Arapça Yazılışı

Kıyamet Suresi'nin 25-26-27. ayeti Arapçadan okumak için aşağıdaki metin faydalı olabilir:

Kıyamet Suresi'nin 25-26-27. ayeti olan bu Arapça metinde, insanların kıyamet günü başlarına gelecek olanlardan bahseder.



Kıyamet Suresi 25-26-27. Ayet Türkçe Anlamı

Kıyamet gününün korkunçluğunu gözler önününe seren Kıyamet Suresi 25-26-27. ayetin Türkçe meali şöyle:

(24-25) "Bir kısım yüzler ise o gün insanın belini kıracak bir felâketi sezerek sararıp solacaktır."

(26) "Hayır artık çok geç! Can boğaza gelip dayandığında;"

(27) "Yok mu bir şifacı?" dendiğinde;"

Yukarıdaki ayetlere göre, kıyamet gününde bazı yüzler korku ve dehşetle sararıp solacaktır. Çünkü büyük bir felaketin yaklaştığını hissedeceklerdir. Artık çok geçtir; can boğaza gelip dayandığında, yani ölüm anı geldiğinde, geri dönüş yoktur. O an, insanlar "Yok mu bir şifacı?" diyeceklerdir, yani kurtuluş arayacaklardır, ancak artık kurtuluş mümkün değildir. Bu ayetler, tüm Müslümanların kendine çekidüzen vermesi ve ahiret hayatını unutmadan yaşamaları gerektiğini hatırlatır.