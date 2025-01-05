Kıyamet Suresi 37-38-39-40. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Allah'ın kudretini ve ahiretin gerçekliğini vurgulayan Kıyamet Suresi, başlama noktası olarak aldığı insanın yaratılışının hikmetini, ölüm sonrası yaşanacakları ve ahiretteki hesap gününü kullara aktararak insanları bu konularda derin bir tefekküre davet eder. Bu bağlamda tüm ayetlerinin yanı sıra Kıyamet Suresi 37-38-39-40. ayet okunuşu ve Arapça yazılışı ile Türkçe anlamı karşılaştırılarak daha net kavranabilir.

Kıyamet Suresi 37-38-39-40. Ayet Arapça Yazılışı



Kıyamet Suresi 37-38-39-40. Ayet Okunuşu

Kıyamet Suresi insanın yaratılış sürecine ve kıyamet günü olacaklara dikkat çeker. Sure insanın başlangıçta basit bir sudan yaratıldığını hatırlatarak, yaratılışındaki ilahi hikmetleri ve Allah'ın kudretini ön plana çıkarır. Bununla birlikte ölümden sonra dirilişin kaçınılmaz olduğunu ve herkesin amelleriyle yüzleşeceğini vurgular. Kıyamet Suresinin son dört ayetinin okunuşu ise şöyledir;

37.E lem yeku nutfeten min menîyin yumnâ.

38.Summe kâne alakaten fe halaka fe sevvâ.

39.Fe ceale minhuz zevceyniz zekera vel unsâ.

40.E leyse zâlike bi kâdirin alâ en yuhyiyel mevtâ.

Kıyamet Suresi 37-38-39-40. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Kıyamet Suresinin ayetleri, insanın yaratılışı, yaşamı ve ahiretteki sorumluluğuna dair derin mesajlar taşır. Ayetler insanın basit bir sıvıdan yaratıldığını ve bu yaratılış sürecinin Allah'ın sınırsız kudretini yansıttığını belirtir. Aynı zamanda, kıyamet günü yaşanacak olayların gerçekliği ve insanların o gün yaptıklarıyla yargılanacaklarını söyler. Bu sure insanı dünyadaki ve ahiretteki sorumluluklarını hatırlamaya ve tefekkür etmeye teşvik eder. Kıyamet Suresinin son dört ayetinin Türkçe anlamı ve meali ise şöyledir;

37.O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi?

38.Sonra bu, bir "alaka" oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi.

39.Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti.

40.Şimdi, bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?