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Giriş Tarihi: 11.4.2023 10:17 Son Güncelleme: 11.4.2023 10:17

Kıyas Nedir? İslamda Kıyas Ne Demek, İcma İle Farkı Ne?

Kıyas nedir sorusu, günümüzde pek çok kişinin cevabını merak ettiği sorular arasında yer almaktadır. Kıyas, İslam hukuku kavramı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dilimize Arapçadan girmiş sözcükler arasındadır. İslam’da fıkhın ana terimlerden biridir. Peki, kıyas nedir? İslamda kıyas ne demek, icma ile farkı ne? Tüm bu soruların cevaplarına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Kıyas Nedir? İslamda Kıyas Ne Demek, İcma İle Farkı Ne?

Kıyas terimi, Kuran-ı Kerim'in içerisinde yer alan pek çok ayette geçmektedir. Son dönemlerde birçok kişi internet üzerinden kıyas ile ilgili birtakım araştırmalar yapmaktadır. Bu yazımızda sizler için kıyas nedir, islamda kıyas ne demek, icma ile farklı ne gibi soruların yanıtlarına yer verdik. Konuyla ilgili aklınıza takılan tüm soruların cevapları yazımızın devamında.

Kıyas Nedir?

Kıyas kelimesi, günlük hayatımızda karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Bu sözcük "eşitlik ya da ölçme" manalarını taşımaktadır. Kutsal kitabımız olan Kuran-ı Kerim'de bu terime çok sık rastlanılmaktadır. Konuyla ilgili pek çok kişinin aklına takılan sorulardan biri islamda kıyas ne demek sorusudur. Kıyas terimi, ayet ve hadislerde sıklıkla geçen bir terimdir. Fıkhın dördüncü kaynağı olarak tanımlanan kıyas, hadis ya da ayetlerde hakkında net bir karara varılmamış olan herhangi bir sorunun hükmünü vermeden önce o soruna sebep olan faktörleri bulmak manasına gelir. Var olan sorunu, ayet ve hadislerde çözülmüş olan sorunlara benzetip çözme durumudur.

Dinde İcma Ve Kıyas Arasındaki Fark Ne?

İslam'da dört temel kaynak bulunmaktadır. Kıyas ve icma bu dört önemli kaynak arasında yer almaktadır. Diğer ana kaynaklar ise kitap ve sünnet olarak adlandırılmaktadır. Dinde icma ile kıyas arasında birtakım farklılıklar mevcuttur. Bu farklılıkları şu şekilde sıralayabilmemiz mümkündür:

  • Kıyas, islamda herhangi bir sorunun çözümü için bir ayet veya hadis yoksa o soruna benzeyen ve neticeye varılmış olan konular ele alınarak hüküm verme şeklini kapsar. İcma ise Kuran'ı Kerimden ve sünnetten çıkarılmış kararları kapsar.
  • Kıyasta bir sorunun çözümüne varılması için bir fıkıh bilgininin görüşü alınmaktadır. İcma da ise tüm fıkıh âlimlerinin ortak görüşü ele alınmaktadır.

İcma Ve Kıyas Örnekleri Nelerdir?

İcma ve kıyas, dinin dört ana kaynakları arasında bulunmaktadır. Fıkıh bilginleri şarap tüketmenin haram olduğu konusunda icma etmişlerdir. Şarabın helal olmaması, icmaya bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Şarabın haram olması, Kuran-ı Kerim'de de açık ve net bir şekilde belirtilmektedir. Bazı din bilginlerine göre şarap helal değilse bira da helal değil görüşü mevcuttur. Bu iki alkollü içecek arasındaki sebep sonuç ilişkisi kıyas olayına örnek olarak gösterilmektedir.

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Kıyas Nedir? İslamda Kıyas Ne Demek, İcma İle Farkı Ne?
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