Haberler Yaşam Haberleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda saygı seyri düzenledi
Giriş Tarihi: 16.7.2023 00:27 Son Güncelleme: 16.7.2023 01:12

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda saygı seyri düzenledi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümünde, şehit ve gaziler anısına, İstanbul Boğazı'nda saygı seyri gerçekleştirdi. Bot ve römorkörlerden yapılan su gösterisini vatandaş ve turistler ilgiyle izledi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı’nda saygı seyri düzenledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümünde deniz araçlarıyla İstanbul Boğazı'nda saygı seyri gerçekleştirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Beylerbeyi'ndeki merkezi önünden saat 12.00'de hareket eden 3 hızlı can kurtarma botu, 3 rhib bot ve 2 römorkör sahil boyunca halkı selamladıktan sonra Ortaköy açıklarına geldi.

Burada, sirenler eşliğinde yapılan saygı seyrinde, bot ve römorkörlerden su gösterisi gerçekleştirildi.

Ortaköy Sahili'nde bulunan vatandaş ve turistler saygı seyrini ilgiyle izledi.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda saygı seyri düzenledi
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