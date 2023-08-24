Giriş Tarihi: 24.8.2023 09:48Son Güncelleme: 24.8.2023 09:55
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü saat verdi: Çanakkale Boğazı açılıyor!
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Çanakkale’deki orman yangını nedeniyle çift yön geçici olarak askıya alınan Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, saat: 11.00’den itibaren güney-kuzey tek yön olarak açılması planlanmaktadır.
Son dakika: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü: Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle çift yön geçici olarak askıya alınan Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, saat: 11.00'den itibaren güney-kuzey tek yön olarak açılması planlanmaktadır.