Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü saat verdi: Çanakkale Boğazı açılıyor!

Son dakika: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü: Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle çift yön geçici olarak askıya alınan Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, saat: 11.00'den itibaren güney-kuzey tek yön olarak açılması planlanmaktadır.