Haberler Yaşam Haberleri Kıymet'i restoranda vuran cani tutuklandı
Giriş Tarihi: 25.12.2022 10:52 Son Güncelleme: 25.12.2022 14:02

Kıymet'i restoranda vuran cani tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir restoranın bahçesinde öldürülen Kıymet Budak'ın (35) gözaltına alınan eşi Şafak Budak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Kıymet’i restoranda vuran cani tutuklandı

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Gölcük ilçesi Halıdere Körfez Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Kıymet Budak restoranın bahçesinde konuştuğu eşi Şafak Budak tarafından tabanca ile vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kıymet Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, hayatını kaybeden kadının eşi Şafak Budak ve ağabeyi N. B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şafak Budak tutuklanırken, ağabeyi N.B., ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kıymet Budak'ın eşi tarafından öldürülmesi de restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kıymet Budak'ın İran asıllı olduğu ve Türk vatandaşlığına geçtikten sonra ismini değiştirdiği ortaya çıktı. Kıymet Budak'ın cenazesinin alınması için henüz bir başvuru yapılmadığı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli maaşı için asgari ücret formülü! 2023 emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Emekliye zam ne zaman açıklanacak?
Başkan Erdoğan 'Beslediğiniz yılan sizi de sokar' diye uyarmıştı! PKK'lılar Paris'i karıştırdı
Fuat Oktay ve Bakan Bilgin'den peş peşe EYT açıklamaları! Emeklilikte yaşa takılanlar için tarih verdi
EYT SON DAKİKA: Milyonlar Kabine Toplantısı'na o saate kilitlendi: EYT şartları, yaş sınırı ne olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da!
Terör elebaşı Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun 'Serbest bırakılsın' dediği Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu: Bizim bir parçamız
Schengen yengen
Usta sanatçı Emel Sayın’dan üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu
6’lı masa çok sıktı artık
SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI: Bakan Vedat Bilgin'den EYT yaş şartı mesajı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesi nasıl olacak?
HDP'li Sezai Temelli'den skandal paylaşım: Bırakın Paris yansın
ARKADAŞINA GÖNDER
Kıymet'i restoranda vuran cani tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA