Kız alıp verme kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ'da, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, AK Parti milletvekili aday adayı Defne Gezer'in babası Ferdi Gezer ve kuzeni Erdoğan Gezer hayatını kaybederken, biri ağır 3 kişi de yaralandı. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesinde, aralarında iddiaya göre kız alıp verme meselesi nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, tabanca ve tüfekle vurulan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan Ferdi Gezer (45) ve kuzeni Erdoğan Gezer (24) hayatını kaybetti. Tedavileri devam eden 3 yaralıdan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, V.G.'nin (20) de aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.