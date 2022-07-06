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Giriş Tarihi: 6.7.2022 11:16 Son Güncelleme: 6.7.2022 11:23

Kız arkadaş kavgası can aldı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Kız arkadaş kavgası can aldı

Balıkesir’de kız arkadaş meselesi yüzünden kavga ettikleri öğrenilen gençlerden 23 yaşındaki Alim İçen bıçaklanarak öldürüldü.

Edremit ilçesinde daha önceden aralarında kız arkadaş kavgası yaşandığı öğrenilen 18 yaşındaki A.K ve arkadaşı 20 yaşındaki O.F.S ile kavgalı oldukları 23 yaşındaki Alim İçen, Sarıkız mahallesindeki meydanda karşılaştı. Sözlü tacizle başlayan 3 gencin tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü A.K, yanında taşıdığı bıçağı çıkararak Alim İçen'in karnına defalarca sapladı. Bu sırada kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kanlar içinde yerde kalan Alim İçen'e ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Hemen en yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan ve burada ameliyata alınan Alim İçen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Olayın ardından kaçan şüpheli, A.K. ve arkadaşı Ö.F.S. polis tarafından kısa sürede yakalandı. İçen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Katil zanlısı A.K.'nin 11 suçtan, Ö.F.S.'nin ise 8 ayrı suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

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Kız arkadaş kavgası can aldı
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