Haberler Yaşam Haberleri Kız arkadaşı reddedince pencereden atladı, annesini arayıp “Belim kırıldı” dedikten sonra öldü
Giriş Tarihi: 5.1.2024 11:21 Son Güncelleme: 5.1.2024 12:00

Kız arkadaşı reddedince pencereden atladı, annesini arayıp “Belim kırıldı” dedikten sonra öldü

Yılbaşını kız arkadaşıyla kutlamak için Gümüşhane’den Afyonkarahisar’a gelen genç, reddedilince pencereden atladı. Ağır yaralanan genç, yerde yatarken annesini arayıp, pencereden düştüğünü ve belinin kırıldığını söyledi. Anne, oğlunun öldüğünü polisten öğrendi.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
SELDA FIRAT SELDA FIRAT
Kız arkadaşı reddedince pencereden atladı, annesini arayıp “Belim kırıldı” dedikten sonra öldü

Yılbaşı akşamı Afyonkarahisar'ın Erenler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Gümüşhane'den Afyonkarahisar'a gelen Furkan K., yılbaşını kız arkadaşı ile birlikte geçirmek istedi. Bu isteği üzerine kız arkadaşı A.N.G., Furkan K.'ya ret cevabı verdi. Ret cevabına sinirlenen Furkan K., ile kız arkadaşı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Furkan K., intihar etmek istedi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Evde bulunanların engellemesiyle pencereden uzaklaştırılan Furkan K., bu kez bir yolunu bularak, pencerenin yanına giderek, "Bıktım bu hayattan" diyerek kendini boşluğa bıraktı. Yere düşen ve ağır yaralanan Furkan K., çevreden geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Olayın ardından kız arkadaşı A.N.G., ve evde bulunanlar gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Öte yandan Furkan K.'nin cenazesi ailesi tarafından Afyonkarahisar'dan alınarak Gümüşhane'ye götürüldü. Furkan K., Gümüşhane Kemaliye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

ANNEYE GELEN ACI TELEFON

İntihar sonucu hayatını kaybeden Furkan K.'nin dedesi Hamza Topuz, torununun Afyon'a giderken mutlu olduğunu, hiçbir kötü alışkanlığı olmadığını ve haberle sarsıldıklarını söyledi. Topuz, Yaşanan olayın ardından intihar eden Furkan K'nın annesini arayarak yere düştüğünü ve belinin kırıldığını söyleyerek telefonu kapattığını, bunun üzerine Gümüşhane'den yola çıkan ailenin acı haberi emniyet yetkililerinden aldığını söyledi.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK

Olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğini belirten Topuz, "Torunum kendini öldürecek bir çocuk değildi. Sigarası, alkolü olmayan tertemiz bir gençti. Kazayla mı düştü, gerçekten intihar mı etti bilmiyoruz. Otopsi raporunda darp vesaire çıkmadı. Olayın aslını öğrenmek için adli sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Gerçek o zaman ortaya çıkacak" dedi.

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Kız arkadaşı reddedince pencereden atladı, annesini arayıp “Belim kırıldı” dedikten sonra öldü
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