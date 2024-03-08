’Kız arkadaşıma baktın’ kavgası cinayetle bitti

Korkunç cinayet geçtiğimiz salı günü akşam saat 22.30 sıralarında Bahçelievler'e bağlı Fevziçakmak Mahallesi Çakmak sokakta bulunan Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde verilen bir konser sonrası meydana geldi. İddiaya göre konser çıkışı E.Y.E., Abbas Hasan Rashıd Rashıd'e 'Kız arkadaşıma baktın' dedi. Bu cümle sonrası ikili arasında tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. E.Y.E. ve beraberindeki 6 kişi Abbas Hasan Rashıd Rashıd'e saldırdı. Saldırı sonrası vücudunun 4 ayrı yerinden bıçaklanan Abbas Hasan Rashıd Rashıd hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen çarşamba günü sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler cinayete ilişkin çalışma başlattı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerine bağlı ekipler olaya karıştığını tespit ettikleri 7 şüpheli suça sürüklenen çocuğu gözaltına aldı. Şüphelilerden suça sürüklenen çocuk E.Y.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Bakırköy Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliği'nce kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken suça sürüklenen çocuklar M.B.İ., Ö.F.Ö., C.Z., Y.S., B.T. ve C.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.