Kız arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

SAVCILIKTAKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yusuf Can Benli'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Benli'nin, Kader Yiğit ile bir süredir sevgili olduklarını, yaklaşık 1 aydır olay yerinin yakınında bulunan gecekonduda kaldıklarını söylediği öğrenildi. Olay günü yakında bulunan başka gecekonduda kalan arkadaşlarına yemeğe gittiklerini belirten Benli'nin, "Yemek sonrası alışveriş yapmak için çıktık. Etrafta başıboş köpekler olduğu için evde bulunan av tüfeğini yanıma aldım. Yürürken tüfeği havaya kaldırıp tetiğe bastım; ancak patlamadı. Boş olduğunu düşünüp, Kader'e doğrultup, şaka yapmak için 'Aşkım bakar mısın' diye seslendim. Döndüğü anda tetiğe bastım. Tüfek bir anda patladı. Öldürme kastım yoktu, şaka yapmak isterken oldu" dediği belirtildi.