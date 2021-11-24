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Giriş Tarihi: 24.11.2021 18:37

Kız arkadaşını öldüren sanığa, takdir indirimiyle 25 yıl hapis

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Kız arkadaşını öldüren sanığa, takdir indirimiyle 25 yıl hapis

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 10 Kasım 2020 tarihinde üniversite öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş'ı boğarak öldürdüğü suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan ve yargılama süreci devam eden sanığa, karar duruşmasında mahkeme heyetince takdir indirimiyle 25 yıl hapis cezası verildi.

10 Kasım 2020 tarihinde üniversite öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş (22) Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, evinde erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Olayın ardından erkek arkadaşı annesine, kız arkadaşı Tokbaş ile kavga ettiklerini söyledi. Tokbaş'ın sağlık durumundan endişe eden anne ise polisi arayarak evi kontrol etmelerini istemişti. Eve giden ekipler kızın cansız bedeni ile karşılaşmıştı. Ekiplerce gözaltına alınan erkek arkadaş Recep Eray Hakver, kasten öldürme suçundan çıkarıldığı mahkemece müebbet hapis cezası ile tutuklanmıştı.

Cennet Tuğba Tokbaş'ı öldürdüğü suçu ile yargılanan sanık Recep Eray Hakver, Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığı ile katıldı. Mahkeme, cumhuriyet savcısının bir önceki celsede açıkladığı mütalaadaki müebbet hapis talebini tekrar ederek başladı. Sanık Recep Eray Hakver savunmasında, "Yaşanan olayda art niyetim yoktur, bu olay benim dikkatsizliğimden dolayı olmuştur, öldürme gibi kastım yoktur. Tuğba benim kız arkadaşımdı, öldürmem için ortada bir sebep yoktu. O an benim psikolojim farklıydı, kasıtla hareket etmedim. Olay nedeniyle çok üzgünüm ve pişmanım." ifadelerini kullandı. Sanık Hakver'in savunmasının ardından kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası, mahkeme heyetince teslim olması, sabıka kaydının bulunmaması ve suçun ardından olumsuz davranışlar sergilememesi nedeniyle takdir indirimi uyguladı. Mahkeme, daha önce müebbet hapis cezası alan sanığa, takdir indirimi uygulayarak, 25 yıl hapis cezası almasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Kız arkadaşını öldüren sanığa, takdir indirimiyle 25 yıl hapis
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