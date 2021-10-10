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Giriş Tarihi: 10.10.2021 19:41 Son Güncelleme: 10.10.2021 19:44

Kız arkadaşını öldürüp intihar etti!

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kız arkadaşını öldürüp intihar etti!

İzmir'de kız arkadaşı Sena Altan’ı (24) bıçaklayan İlkay Ayeş (25) daha sonra intihar etti. Ayeş evde, Altan ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Buca ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Mahalle sakinleri evden gürültü gelmesi nedeniyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri giren polis, evde Sena Altan (24) ve İlkay Ayeş'i (25) bıçaklanmış halde buldu.

Yapılan kontrolde İlkay Ayeş'in evde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı Sena Altan ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırdı. Genç kız doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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İNTİHAR ETTİ

İlkay Ayeş'in kız arkadaşını bıçakladıktan sonra intihar ettiği öğrenildi. Cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Kız arkadaşını öldürüp intihar etti!
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