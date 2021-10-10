Kız arkadaşını öldürüp intihar etti!

Olay, Buca ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Mahalle sakinleri evden gürültü gelmesi nedeniyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri giren polis, evde Sena Altan (24) ve İlkay Ayeş'i (25) bıçaklanmış halde buldu.

Yapılan kontrolde İlkay Ayeş'in evde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı Sena Altan ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırdı. Genç kız doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kadın hayatını kaybetti | Video

İNTİHAR ETTİ

İlkay Ayeş'in kız arkadaşını bıçakladıktan sonra intihar ettiği öğrenildi. Cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.