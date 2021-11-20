Önce kız arkadaşını sonra kendini öldürdü

Erzurum'da bir kişi sokakta tartıştığı kız arkadaşını ve kendisini bıçaklayarak öldürdü. Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Bosna Caddesi'ndeki bir açık otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Y., otopark içerisinde yürüyen Zeynep U.'yu, henüz bilinmeyen nedenle bıçakladı. Genç kız kanlar içerisinde yığılırken Muhammet Y., aynı bıçağı kendisine de sapladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Zeynep U. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne, Muhammed Y. ise Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan iki kişi de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.