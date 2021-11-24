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Giriş Tarihi: 24.11.2021 15:31 Son Güncelleme: 24.11.2021 15:58

Kız arkadaşını öldürüp videosunu çeken yabancıya müebbet

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Kız arkadaşını öldürüp videosunu çeken yabancıya müebbet

İstanbul Fatih’te Sevgililer Günü’nde kız arkadaşını öldürdükten sonra telefonuyla video çekerek arkadaşına attığı iddia edilen yabancı uyruklu Majed Saeb Alshaikh, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezasında neden indirim yapılmadığını soran sanığa mahkeme başkanı, “Bilerek ve isteyerek öldürdüğün için indirim uygulamadık” cevabını verdi.

İstanbul 40.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya göre, Sevgililer Günü'nde kız arkadaşı Samira Lkhadir'i, kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayan Majed Saeb Alshaikh, bıçağın sırtında kalması üzerine başka bir bıçak alıp katliama devam etti. Lkhadir'i öldürdükten sonra telefonuyla video çekip arkadaşına gönderen Alshaikh hakkında mahkeme kararını açıkladı.

Karar duruşmasına tutuklu sanık Alshaikh ve avukatı ile Lkhadir ailesinin avukatı katıldı.

BERAATİNİ İSTEDİ

Karar öncesi son sözü sorulan Alshaikh beraatını istedi.
Mahkeme heyeti ise Alshaikh'i "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezada indirim yapmadı.

HAKİMİN CEVABI

Alshaikh, mahkeme başkanına cezasında neden indirim uygulanmadığını sordu. Mahkeme başkanı ise "Samira Lkhadir'i bilerek ve isteyerek öldürdüğün için cezanda hiçbir indirim uygulamadık" cevabını verdi.

SAVCILIK DA MÜEBBET İSTEMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede de Alshaikh'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. İddianamede Fatih, Haseki Sultan Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde öldürülen kadının vücudunda 15 bıçak yarası bulunduğu, 4'ünün öldürücü nitelikte olduğu belirtiliyor.

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Kız arkadaşını öldürüp videosunu çeken yabancıya müebbet
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