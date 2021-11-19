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Giriş Tarihi: 19.11.2021 20:30 Son Güncelleme: 19.11.2021 20:33

Kız arkadaşını ve kendisini bıçaklayarak öldürdü

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Kız arkadaşını ve kendisini bıçaklayarak öldürdü

Erzurum'da bir kişi otoparkta tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdükten sonra kendi canına kıydı.

Olay Yakutiye ilçesindeki Saraybosna Caddesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. Otoparkta yürüyen Muhammet Y. (22) ile kız arkadaşı Zeynep U. (19) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir anda bıçağını çıkaran Muhammet Y. genç kıza sapladı.

Genç kız kanlar içinde yere yığılırken Muhammet Y. daha sonra bıçağı kendisine sapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Zeynep U., Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Muhammet Y. ise Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan iki kişi de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Kız arkadaşını ve kendisini bıçaklayarak öldürdü
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