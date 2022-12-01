Haberler Yaşam Haberleri Kız arkadaşını vurup canına kıydı
Giriş Tarihi: 2.12.2022

Kız arkadaşını vurup canına kıydı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kız arkadaşını vurup canına kıydı
İstanbul Beylikdüzü'nde 20 yaşındaki genç, sevgilisini silahla öldürdükten sonra intihar etti. Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir daireden gelen ihbar üzerine harekete geçen polis adreste 2 cesetle karşılaştı. İddiaya göre, Muhammet Yusuf Tekin, Duygu Unutmaz (19) ile kafa kafaya verdikten sonra intihar etti. Polise bilgi veren Tekin'in annesinin "Odaya gittiğimde ikisi kafa kafaya vermiş oturuyorlardı. Bana çık dediler, silah sesi geldi, sonra polisi aradım" dediği öne sürüldü. Ayrıca Tekin'in aranmasının olduğu ve teslim olacağım dediği iddia edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET-EYT SON DAKİKA: Toplantı tarihleri belli oldu! TİSK Başkanı: Müjdeyi az önce Bakan Bilgin verdi
Seyahat edecekler dikkat! Vizede yeni dönem: İşte merak edilen detaylar
Beylikdüzü'nde korkunç olay! Aynı kurşunla intihar ettiler
FOX’tan yine taciz haberciliği! Muhabir Bakanın canlı yayına geçmesine izin vermedi
İYİ Parti'den 6'lı masadaki ortaklarına gözdağı: Meral Akşener'den flaş çıkış! "Sahibi biziz..."
Son dakika | Kritik MGK toplantısı sonrası açıklama: Hiçbirinin varlığına müsaade edilmeyecektir
Son dakika: Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Zeytinyağına sadece birkaç damla damlatın! Vücudunuzdaki tüm toksinleri temizliyor, organları yeniliyor
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: Kapsam genişledi! Bakan Bilgin'den sözleşmeli personele kadro için yeni müjde geldi
SON DAKİKA | ABD Başkanı Biden: Putin savaşı bitirme yoluna girerse konuşmaya hazırım
ARKADAŞINA GÖNDER
Kız arkadaşını vurup canına kıydı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA