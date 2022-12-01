Kız arkadaşını vurup canına kıydı

İstanbul Beylikdüzü'nde 20 yaşındaki genç, sevgilisini silahla öldürdükten sonra intihar etti. Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir daireden gelen ihbar üzerine harekete geçen polis adreste 2 cesetle karşılaştı. İddiaya göre, Muhammet Yusuf Tekin, Duygu Unutmaz (19) ile kafa kafaya verdikten sonra intihar etti. Polise bilgi veren Tekin'in annesinin "Odaya gittiğimde ikisi kafa kafaya vermiş oturuyorlardı. Bana çık dediler, silah sesi geldi, sonra polisi aradım" dediği öne sürüldü. Ayrıca Tekin'in aranmasının olduğu ve teslim olacağım dediği iddia edildi.