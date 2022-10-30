Kız arkadaşının ablası ve eniştesinden kan donduran işkence planı

Aynı lisede okuyan A.I. ve N.Ç. arasında yaklaşık 1 ay önce duygusal bir arkadaşlık başladı. İddiaya göre 25 Ekim günü N.Ç.'nin ablası Dilan A., kız kardeşinin telefonunda A.I. ile olan mesajlaşmalarından iki gencin sevgili olduğu anladı. Kız kardeşine A.I.'yı arattırarak eve çağırtan abla, kan donduran bir plan yaptı. Kız arkadaşının daveti üzerine arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için eve gittiğini düşünen A.I. ise evde karşılaştığı manzarayla şaşkına döndü.

Liseli gencin gittiği evde sevgilisi N.Ç., onun ablası Dilan A., eşi Kadir A. ve okuldan bazı arkadaşları vardı. İddiaya göre eve girer kardeşinin sevgilisi A.I.'nın telefonunu zorla alan Dilan A., evden gitmek isteyen genci rehin aldı. Ardından 'Bu evden çıkışın yok' diyerek liseli genci zorla tuttukları evde darp etmeye başlayan abla Dilan A. ve eşi Kadir A., iddiaya göre kız arkadaşıyla mesajlaşmalarını tek tek A.I.'ya okutturup, her mesajdan sonra da genç adama tekme ve tokat attı.

KAN DONDURAN PLANA SORUŞTURMA

Yaptıkları işkencelerin ardından Dilan A. ve Kadir A., 14 yaşındaki A.I.'yı parka bırakıp ailesini aradı. Çocuklarını korkunç bir halde bulan aile ise çocuklarını hastaneye yetiştirdi. Darp raporu alır almaz savcılığa koşan aile, çocuklarına eziyet eden Dilan A. ve Kadir A.'dan şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren A.I., yaşadığı dehşet dolu dakikaları anlattı.

"KIZ ARKADAŞIMIN ELİNE SOPA VERİP BENİ ZORLA DÖVDÜRDÜLER"

İfadesinde Dilan A. ve Kadir A.'nın saatlerce kendisini darp ettiğini söyleyen genç adam, "Beni tehdit ettiler. Sopayla vurdular. Eniştesi kız arkadaşıma da sopayı vererek bana vurması için zorladı. Eniştesi sopayla tüm vücuduma vurdu, ablası da yüzüme tokatlar attı. Ardından annemi arayarak 'Gel oğlunu al' dediler. Evdeki arkadaşlarım gitmek istediğinde eniştesi göndermeyerek yediğim dayağı izlemelerini istedi. Ardından beni boş bir araziye götürdü. Orda da tekmeler attı. Sonra annemler geldi ve hastaneye gittik" dedi.

"OĞLUMU KANDIRIP DÖVENLERDEN ŞİKAYETÇİYİM"

Anne Özden I. ise ifadesinde 25 Ekim günü oğlunun arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktığını, 2 saat sonra Dilan A.'nın kendisini arayarak oğlu ve kardeşinin mesajlaşmalarını yakaladığını söylediğini, ardından oğlunun telefonundan arayarak boş araziye çağırdıklarını, ardından hastaneye gittiklerini ve oğlunu kandırıp evde zorla tutan Dilan A. ve Kadir A.'dan şikayetçi olduğunu söyledi. Savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma ise tüm hızıyla sürüyor.