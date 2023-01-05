16 yaşındaki Mustafa’yı kız arkadaşının eski sevgilisi öldürdü

Adana'da 16 yaşındaki lise öğrencisi Mustafa Çöplü, kız arkadaşının eski sevgilisi M.K. (16) tarafından konuşmak bahanesiyle çocuk parkına çağrıldı. İki genç arasında çıkan tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Mustafa Çöplü, M.K. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Çöplü'ye yardım etmek isteyen arkadaşı Mert K.'da saldırganlar tarafından darp edilerek engellendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Çöplü, yaşamını yitirdi. Polisin gözaltına aldığı M.K. ve bir arkadaşının sorgusu devam ediyor.
MÜDAHALE ETTİRMEDİLER
Olay, 2 Ocak günü saat 19.30 sıralarında Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Mustafa Çöplü, iddiaya göre, okuldan tanıdığı M.K.'nin (16) ayrıldığı kız arkadaşıyla sevgili oldu. Bu duruma sinirlenen M.K., Çöplü'yü konuşmak için bir çocuk parkına çağırdı. Çöplü ise arkadaşıyla birlikte parka gidip, M.K. ile buluştu. Konuşmaya başlayan Çöplü ile M.K. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.K. ile yanındaki arkadaşları Çöplü'yü darbedip, kasık, göğüs ve sırtından bıçakladı. Şüpheliler, kanlar içinde yere yığılan Çöplü'nün yarasına müdahale etmek isteyen arkadaşı Mert K.'yi de dövüp, kaçtı.
HASTANEDE ÖLDÜ
Kavga seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Çöplü ile arkadaşı Mert K., ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Çöplü, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Arkadaşı Mert K.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.K. ile bir arkadaşını gözaltına aldı. Çöplü'nün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.