16 yaşındaki Mustafa’yı kız arkadaşının eski sevgilisi öldürdü





MÜDAHALE ETTİRMEDİLER

Olay, 2 Ocak günü saat 19.30 sıralarında Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Mustafa Çöplü, iddiaya göre, okuldan tanıdığı M.K.'nin (16) ayrıldığı kız arkadaşıyla sevgili oldu. Bu duruma sinirlenen M.K., Çöplü'yü konuşmak için bir çocuk parkına çağırdı. Çöplü ise arkadaşıyla birlikte parka gidip, M.K. ile buluştu. Konuşmaya başlayan Çöplü ile M.K. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.K. ile yanındaki arkadaşları Çöplü'yü darbedip, kasık, göğüs ve sırtından bıçakladı. Şüpheliler, kanlar içinde yere yığılan Çöplü'nün yarasına müdahale etmek isteyen arkadaşı Mert K.'yi de dövüp, kaçtı.